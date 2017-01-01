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'Ortak görevimiz terör saldırılarına kararlı bir şeklide cevap vermektir'

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ortak görevimiz terör saldırılarına kararlı bir şeklide cevap vermektir." ifadelerini kullandı.

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Ortak görevimiz terör saldırılarına kararlı bir şeklide cevap vermektir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Kremlin'in resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında Putin, "Yeni yıl kutlamalarında masum sivilleri öldürmekten daha kötü bir suç olabileceğini düşünemiyorum. Fakat insani değerler teröristlere tamamen yabancı bir kavram. Ortak görevimiz terör saldırılarına kararlı bir şeklide cevap vermektir" ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'nın terörle mücadelede Türkiye'nin güvenilir ortağı olduğunu vurgulayarak saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi. AA

Etiketler: vladimir putin, rusya devlet başkanı putin, İstanbul
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