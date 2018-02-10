Ortadoğu'da sıcak saatler... İsrail F-16'sı düşürüldü

İsrail basınında yer alan ve İsrail askeri yetkililerine dayandırılan açıklamada, İran'a ait olduğu belirtilen insansız hava aracının savaş helikopteri tarafından düşürüldüğü açıklandı.

İsrail karşılık verdi

İsrail ordusu, sabah saatlerinde savaş uçağının düşürülmesinin ardından Suriye'deki rejim ve İran hedeflerine yönelik yeni hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin Suriye'de 12 hedefi vurduğu belirtildi. Açıklamada, vurulan yerler arasında "Esed rejimine ait üç hava savunma sistemi ile İran'a ait dört askeri üssün de bulunduğu" kaydedildi.

Suriye hava savunması İsrail savaş uçağını düşürdü

İsrail'in sabah saatlerinde yaptığı saldırıda bir F-16 savaş uçağının Suriye hava savunması tarafından isabet aldığı, uçağın İsrail topraklarına düştüğü ve pilotların kurtulduğu öğrenildi.

Uçaktan atlayarak İsrail'in kuzeyine iniş yapan iki pilotun Hayfa kentindeki Rambam hastanesine kaldırıldığı ve birinin durumunu ciddiyetini koruduğu, diğer pilotun ise hafif yaralı olduğu açıklandı.

Esed rejiminden açıklama

Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail jetlerinin sabah erken saatlerde Suriye'deki bazı İran hedeflerine saldırı düzenlediğini açıkladı.

Askeri kaynaklara dayandırılan haberde, İsrail'in ülkenin orta kesimlerinde yer alan bir askeri üsse saldırdığı ve hava savunma sisteminin birden fazla uçağı vurduğu iddia edildi.

ABD'nin Katar'daki askeri üssünde 'yüksek seviyeli alarm'

Al Arabiya gazetesinin haberine göre, ABD’nin Ortadoğu’da yer alan en büyük askeri üssü olan Katar Al Hudedi Hava Üssü’nde "Körfez savaşından bu yana ilk kez yüksek seviyeli alarm" verildi.

ABD'nin Katar'daki "yüksek seviyeli alarmı" bir F16 savaş uçağının Suriye tarafından vurulup düşürülmesinin ardından geldi.

Israil ordusundan Albay Jonathan Conricus, yaptığı açıklamada, "Bir savaş hilekopterimiz, Suriye'den havalanan bir İran insansız hava aracını (İHA) düşürdü" dedi ve ekledi:

"İsrail savunma güçleri, İsrail hava sahasına İHA yollanan Suriye'deki İran kontrol sistemlerini hedefledi. Suriye'nin hava savunma sistemlerinden gelen yoğun ateş sonucu bir F16 İsrail topraklarına düştü, pilotlar sağ kurtuldu."

Kaynak: TRT Haber