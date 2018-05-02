  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.155
    EURO 4.986
  • BIST 103128.5
    ALTIN 174.936
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çatışma: 16 ölü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çatışma: 16 ölü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de güvenlik güçleriyle "Genel Güç" adlı silahlı grup arasında çıkan çatışmada 16 kişi hayatını kaybetti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Orta Afrika Cumhuriyetinde çatışma: 16 ölü

Yerel basındaki haberlere göre çatışma, silahlı grubun bir üyesinin Bangui'nin KM5 bölgesindeki Notre Dam de Fatima Kilisesi yakınlarında gözaltına alınması üzerine başladı.

Çatışmada aralarında kiliseye gelen sivillerin de bulunduğu 16 kişi yaşamını yitirdi, 96 kişi yaralandı.

Ölenler arasında bir polis memuru, bir rahip ve çocukların da bulunduğu belirtildi.

Çatışmanın ardından halk, silahlı grup üyelerinin Müslüman olduğunu ileri sürerek iki camiye saldırdı. Bir başka grup da çatışmada ölenlerin cesetlerini Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine taşıyarak gösteri yaptı.

Gerginlik üzerine BM Barış Gücünden (MINUSCA) yapılan açıklamada, sivilleri ve dini yapıları hedef alan saldırılar kınandı ve halka itidal çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Fransa ve ABD, Afrika Birliği ile Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğundan oluşan G5 grubundan yapılan açıklamada da suç örgütlerinin dini kullanmasının kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Tüm Orta Afrikalıları itidalli ve dirençli olmaya ve ülkeyi şiddet ile intikam tuzağına sürükleyecek manipülasyondan kaçınmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Orta Afrika Cumhuriyeti, çatışma
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER