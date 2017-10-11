Orman yangınları ABD'yi büyük zarara uğrattı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangınlarında 3 bin 500 ev ve iş yerinin zarar gördüğü bildirildi.

Kaliforniya Orman ve Yangını Önleme Briminden yapılan açıklamada, pazar günü başlayan orman yangınlarının dün gece de devam ettiği, çok sayıda ev ve iş yerinde hasara neden olduğu ifade edildi.

Kaliforniya'nın kuzeyinde 17 bölgede çıkan yangınının büyüyerek 22 bölgeye sıçradığı belirtilen açıklamada, yangında zarar gören ev ve iş yeri sayısının 3 bin 500'e ulaştığı ve bazı bölgelerde zorunlu tahliyeler yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 5 bin kişinin yaşadığı Calistoga'da oturanların yarısının tahliye edildiği ve Green Valley ve Solano County'de tahliyeler yapılacağı ifade edildi.

Orman yangınlarında ölenlerin sayısının 17'ye yükseldiği ve 500'den fazla kişinin de kaybolduğu açıklanmıştı.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe duyuluyor.

ABD'de bu yıl çıkan orman yangınları, 2 milyar dolar zarara yol açarken bunun bugüne kadarki en yüksek rakam olduğu ifade ediliyor.