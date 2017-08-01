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Onlarca Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiği bildirildi.

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Onlarca Yahudi Mescid-i Aksaya baskın yaptı

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiği bildirildi.

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, sabah saatlerinden bu yana onlarca Yahudi yerleşimcinin İsrail polisinin koruması altında Aksa'nın Meğaribe Kapısı'ndan avluya girdiğini söyledi.

Öte yandan, İsrail polisi, Yahudilerin "Tişa BeAv" adı verilen matem günü dolayısıyla, işgal altındaki Doğu Kudüs'te ve özellikle Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı.

İsrail yönetimi, 2003 yılından bugüne İsrailli yerleşimci grupların Mescid-i Aksa ihlallerine Harem-i Şerif idaresinin ve Filistinlilerin itirazlarına rağmen göz yumuyor. AA

Etiketler: Fanatik Yahudi, Tişa BeAv, israil, israil askeri, Mescidi Aksa, filistin, yahudiler
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