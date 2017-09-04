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Buradasınız : » » Onlarca sorunlarına rağmen Türkiye'yi dillerine doladılar

Onlarca sorunlarına rağmen Türkiye'yi dillerine doladılar

Başbakan adayları Angela Merkel ile Martin Schulz, televizyon düellosunda kozlarını paylaştı. İki adayın uzlaştığı tek konusu ise "Türkiye karşıtlığı" oldu.

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Onlarca sorunlarına rağmen Türkiyeyi dillerine doladılar
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Almanya, 24 Eylül'de yapılacak genel seçime kilitlendi. Almanya'da yaklaşan genel seçim öncesi siyasi dil iyice sertleşti.

Başbakan adayları Angela Merkel ile Martin Schulz, televizyon düellosunda kozlarını paylaştı. İki adayın uzlaştığı tek konusu ise "Türkiye karşıtlığı" oldu.

Adaylar, onlarca sorunlarına rağmen Türkiye'yi dillerine doladılar. Onların en büyük siyasi malzemesi hala Türkiye.

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ni hiçbir zaman öngörmediğini söyledi.

Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı Martin Schulz, bu konuda sınırı aşmaktan çekinmedi.

Merkel, Avrupa'nın mülteci sorununda elini taşın altına yeterince koymadığını da itiraf etti. Türkiye ile yapılan sığınmacı anlaşmasını ise desteklediğini söyledi.

Kararsız Alman seçmeni için politik söylemlerin sertleştirildiği düello işe yaramamışa benziyor. Adayların televizyon düellosu Alman seçmeni üzerinde beklenen etkiyi bırakmadı.

Alman seçmenin genel tavrı, iki adayın söylemlerinin içeriğinin boş olduğu yönünde. 

Etiketler: schulz, Merkel, Haberler, haber, Avrupa Birliği, Almanya seçim
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