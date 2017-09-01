  • 01 EYLÜL 2017, CUMA

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On binlerce Müslüman Mescid-i Aksa'ya akın etti

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman bayram namazını kıldı.

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On binlerce Müslüman Mescid-i Aksaya akın etti

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman bayram namazını kıldı.

Arife günü yatsı namazından itibaren Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilerin sayısı sabah namazında binlere ulaştı. Ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs'ün uzak mahallelerinden Mescid-i Aksa'ya gelmek isteyen Filistinli Müslümanlar, Harem-i Şerif'in içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesine çıkan yollarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve teşrik tekbirleriyle bayram namazına kadar Mescid-i Aksa'da bekleyen on binlerce Müslüman, namazdan sonra okunan bayram hutbesini dinledi. İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresinde mülteci konumunda bulunan Afrika asıllı binlerce Müslüman da bayram namazını Harem-i Şerif'te kıldı.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Suneyne tarafından okunan bayram hutbesinde, İslam dünyasının yaşadığı buhran ve meydan okumalara dikkat çekildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine vurgu yapan Şeyh Ebu Suneyne, "İsrail'in yıkım, gözaltı, saldırgan ve baskıcı politikalarına bakın. İsrail'in Kudüs'teki Müslümanlara uyguladığı ağır vergiler ve çıkardığı zorluklar artık dayanılmaz hâl aldı. Bu zulüm böyle devam edemez." dedi.

Şeyh Ebu Suneyne Filistinli Müslümanlara sabır ve mücadele çağrısında bulunurken hutbenin sonunda Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve Müslümanların birliği için dua edildi.

Etiketler: mesicidi aksa, israil, Doğu Kudüs, bayram namazı, kurban bayramı
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