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On binlerce kişi bayram namazı için stadyumda saf tuttu

ABD'nin Chicago kentinde yaklaşık 25 bin Müslüman, bayram namazı için bir araya geldikleri stadyum ve çevresinde birlikte saf tuttu.

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On binlerce kişi bayram namazı için stadyumda saf tuttu

ABD'nin Chicago kentinde yaklaşık 25 bin Müslüman, bayram namazı için bir araya geldikleri stadyum ve çevresinde birlikte saf tuttu.

Chicago'da bayram namazı için Toyota Park Stadyumu belirlendi. Yaklaşık 25 bin kişilik cemaat stadyuma sığmayınca cemaatin bir bölümü stadın dışında saf tutmak zorunda kaldı.

Namaz öncesinde aralarında Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar, Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal, İllinois 9. Bölge Senatörü Daniel Biss, Amerika Zekat Vakfı Başkanı Halil Demir ve Bridgeview Belediye Başkanı Steve Landek'in de bulunduğu bazı davetliler cemaate hitap etti.

USCMO Genel Sekreteri Cemal konuşmasında, en fazla göçmene kapılarını açan Türkiye'nin, onları "misafir" olarak gördüğünü vurgulayarak, Müslümanlara olan yaklaşımı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti.

Başkonsolos Acar da Türkiye'nin Müslümanlarla omuz omuza olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Etiketler: stadyum, bayram namazı, abd
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