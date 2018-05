On binlerce Fransız tek ses: 1 yıl yeter, Macron'u durdurun

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te on binlerce kişinin katıldığı büyük bir gösteriyle protesto edildi.

Macron, gösteride taşınan bir tabloda, Fransa'nın en uzun süre tahtta kalan ve lüks düşkünlüğüyle bilinen Kral 14'üncü Louis olarak temsil edildi.

Opera Garnier adlı tarihi opera binasının önünde toplanan göstericiler, buradan Bastille Meydanı'na doğru yürüdü. Yürüyüş sırasında "Stop Macron" (Macron'u durdur), "One year is enough" (Bir yıl yeter) yazılı pankartlar taşındığı görüldü.

Bazı protestocular, Macron'un otoriterliğini ifade etmek için Cumhurbaşkanı'nı antik Roma Tanrısı Jüpiter ve Vampir Dracula olarak sergileyen kostümler giydi.

"Zenginlerin Cumhurbaşkanı" olarak tanımlanan Macron'un tersine çevrilmiş bir Robin Hood olduğu, yoksuldan alıp zengine verdiği eleştirisi dile getirildi.

Liberal çizgideki Fransız Cumhurbaşkanı'na şirketleri ve gelir düzeyi yüksek bireyleri kayırdığı eleştirisi yöneltiliyor.

Gösteriye öğrenciler, hasta bakıcılar, emekliler ve haftalardır greve giden demir yolu çalışanlarının yoğun olarak katıldığı belirtiliyor.

Güvenliği sağlamak için yaklaşık 2 bin polis görev yaparken, Fransız güvenlik güçleri katılımcıların çantalarını da tek tek kontrol etti.

39 yaşındaki Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanlığı görevindeki ilk yılını Pazartesi günü tamamlıyor.

Kaynak: Reuters