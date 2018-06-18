Ömrünü mülteci olarak geçiriyor

Filistinli 95 yaşındaki Seyfuldin Hatip, sığındığı Suriye'de de yerinden edildi. Ömrünü zulme karşı direnişe, kitaplara adayan Hatip, son dönemini çadırda geçirdiği için üzülüyor.

95 yaşındaki Filistin kökenli Seyfuldin Hatip, Suriye'nin güneyindeki Dera'da yaşadığı evini rejim ve DEAŞ'ın saldırıları neticesinde terk etmek zorunda kaldı.

Dera'nın Zeyzun beldesinde bir çadır kentte yaşamaya başlayan Hatip, evine dönmeyi ve zamanının büyük kısmını geçirdiği kitaplığına kavuşmayı planlıyor.

Ailesi toprak zengini olmasına rağmen, feodal düzene ve İsrail işgaline karşı çıkan Hatip, gençliğinde birçok protestoya katılmıştı.

İngiliz sömürgesine karşı da mücadele eden Hatip, 1948, 1967 ve 1973'teki Arap-İsrail savaşlarında İsrail ordusuna karşı savaşmıştı.

“Rejim için önemli olan iktidarıdır”

Hatip, 70'li yıllarda İsrail tarafından Ürdün'e sürülmüş, orada da silahlı direnişe katılmıştı. Ürdün'den de uzaklaştırılan Hatip, sınıra yakın Dera iline yerleşmişti.

Evlenmeyen ve yalnız yaşayan Hatip, "Rejim, zulmünde Suriyeli ve Filistinlileri ayırt etmedi. Rejim için önemli olan iktidarıdır" diye konuştu.

Yermük'te "iğrenç cinayetler" işlendi

Hatip, rejimin Filistinli mültecilerin barındığı Yermük Kampı'nda "iğrenç cinayetler" işlediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Rejim, bu cinayetleri Filistin davasına sahip çıkma sloganları altında yaptı. Bu söylemler altında hem Filistinlileri hem Suriyelileri öldürdü. Aynı zamanda İsrail ile sınırlarını hep korudu."

Hatip bir yıl çadırsız kaldığını, komşularda yaşadığını, en sonunda edindiği müstakil çadırın ise dayanıksız olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sonumun çadırda olacağını hiç düşünmezdim. Burası yazın çok sıcak, kışın çok soğuk. Geçen ay sağanak yağmur yağdı. Çadır yere düştü. En fazla özlediğim şey evde bıraktığım kitaplarım. Onlar olmadan bu dar yerde büyük boşluk hissediyorum."

Kaynak: AA