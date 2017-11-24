  • 24 KASIM 2017, CUMA

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Ölümden son anda kurtarıldı

Avustralya’da, tren yoluna giren kadın son anda kurtarıldı.

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Avustralya’nın Melbourne şehrinde bir kadın ölümden son anda kurtarıldı.

Yerel medyanın alkollü olduğunu iddia ettiği kadın Melbourne banliyö istasyonunda tren yoluna girdi. 

İstasyon platformuna tırmanarak çıkmaya çalıştı fakat başaramadı.

Tren bekleyen bir yolcu kadını fark etti ve yardımına koştu. Ancak yukarı çekmeyi başaramadı. 

Bu sırada tren de istasyona giriş yaptı.

Tam kadına çarpacağı sırada yardıma yetişen güvenlik görevlileri kadını platforma çekmeyi başardı. Eğer bir saniye daha gecikmiş olsalardı kadın kurtarılamayacaktı. 

Öte yandan bir yolcunun tüm olan biteni oturduğu bankta hiç kımıldamadan izlemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Reuters
 

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