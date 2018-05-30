Öldürüldüğü duyurulan gazeteci basın toplantısı yaptı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından Kiev'de öldürüldüğü açıklanan Rus vatandaşı gazeteci Arkadiy Babçenko, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasiliy Gritsak ile basın toplantısı düzenledi.

Gritsak, Kiev'de düzenlediği toplantısında gazeteci Babçenko'nun suikasta uğradığı senaryosu dahilinde plan yapıldığını anlattı.

Öldürüldüğüne dair dün açıklama yapılan Babçenko'nun yaşadığını belirten Gritsak, suikast girişimine hazırlanan kişinin Kiev'de yakalandığını ifade etti. Gritsak, söz konusu kişinin para karşılığında Rusya tarafından kiralandığını iddia etti.

Gritsak, "Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından edinilen bilgilere göre, özellikle Rus özel servisleri Rus gazetecinin öldürülmesi emrini verdi." ifadelerini kullandı.

Gritsak, yapılan bu özel operasyonla gazeteci Babçenko'nun öldürülmesini engellediklerini bildirdi.

Daha sonra kameraların karşısına çıkan gazeteci Babçenko ise kendisinin suikasta uğrayacağına dair önceden Ukrayna istihbaratı tarafından uyarıldığını söyledi.

Babçenko, "Bir ay önce bana geldiler ve benim öldürülmem için talimat verildiğini anlattılar. Suikastı yapacak kişiye ödeme yapılmış." dedi.

İstihbarat elemanlarının topladıkları bilgiler arasında sadece pasaportunda bulunan fotoğraf ve bilgileri kendisine gösterdiklerini ifade eden Babçenko, bu bilgilerin sadece Rusya'da olabileceğini aktardı.

Babçenko, "Bilgilerin Rusya'dan geldiği belli oldu. Görünen o ki bilgiler devletten geliyor. Bu bilgileri sadece özel kuvvetler edinebilir." iddiasında bulundu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından Rus vatandaşı gazeteci Arkadiy Babçenko'nun Kiev'deki evinde sırtından silahla vurularak öldürüldüğü bildirilmişti.

Gazeteci Babçenko, 2017 yılında Rusya'yı terk etmiş ve Kiev'e yerleşmişti. Farklı gazete ve televizyonlarda çalışan Babçenko, Kiev'de Kırım Tatar televizyonu ATR'de kendi programını sunuyor.

Kaynak: AA