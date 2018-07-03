Öldü sanılan kadın, morgda canlı bulundu

Güney Afrika'nın Gauteng eyaletinde trafik kazası geçiren bir kadına müdahale eden ambulans ekibi, kadının öldüğünü ilan ederek, Carletonville morguna kaldırdı. Ancak bir morg çalışanı, dolaplardan birindeki kadını kontrol ettiği sırada kadının nefes aldığını fark etti. Kadın hemen morgdan çıkarılarak tedavi altına alındı.

BBC'ye konuşan bir yetkili, ismi açıklanmayan kadının Johannesburg'un doğusundaki bir hastanede tedavi altına alındığını doğruladı.

Ambulans şirketi "ihmal yok" dedi

Güney Afrika'nın TimesLive isimli haber sitesine göre, ambulans şirketi Distress Alert, kadının "hiçbir yaşam belirtisi göstermediğini" açıkladı. Ambulans şirketinin operasyon müdürü Gerrit Bradnick, "Bu olay, sağlık görevlilerinin düzgün bir şekilde eğitilmemesi nedeniyle gerçekleşmedi, ihmale dair bir kanıt yok" dedi.

BBC'ye konuşan bir aile üyesi ise, "Polis, ambulans görevlileri ve morg yetkilileri olmadan bu konu hakkında konuşmayacağız. Yanıtlara ihtiyacımız var. Tek istediğimiz bu" diye konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlk olay değil

Geçtiğimiz Ocak ayında, İspanya'nın Asturias bölgesindeki hapishanede bir mahkuma 3 doktor birden ölüm teşhisi koymuştu. Otopsinin yapılmasından önce mahkumun bilinci yerine gelmişti.

Güney Afrika'da 7 yıl önce, 50 yaşında bir erkek ülkenin doğusundaki bir morgda 5 saat kaldıktan sonra çığlık atarak uyanmıştı.

Kaynak: BBC