Olaylı derbi Avrupa basınında

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasının ikinci yarısında Fenerbahçe tribünlerinden atılan cisim nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başından yaralanması, BBC, Bild ve Marca gibi Avrupa'nın önde gelen spor gazetelerinde en üst sıralarda yer aldı.

BBC, Şenol Güneş'in başından yaralanarak hastaneye kaldırılmasını manşetten verirken, Fenerbahçe tribünlerinin attığı yabancı cisimler nedeniyle oyunun sık sık durduğunu da satırlarında belirtti.

Almanya'nın en çok okunan gazetesi Bild de Şenol Güneş'in yaralandığı fotoğrafı manşetten verdi. Bild haberi "Beşiktaş Teknik Direktörü başından vuruldu" başlığıyla duyurdu.

İspanyol Marca da Beşiktaşlı futbolcu Pepe'nin, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördüğünü belirttiği haberde Fenerbahçe tribünlerinden atılan bir cisim nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in hastaneye kaldırılmasıyla maçın tatil edildiğini yazdı.

Dün akşam Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının ikinci yarısında yaşanan olaylarda Beşiktaşlı Tolga Zengin'le taraftarlar arasında çıkan hararetli tartışma sırasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına bir cisim isabet etmiş,ti.

Yaşanan olayların ardından soyunma odasına giden ve başına dikiş atılan Güneş, hastaneye kaldırılmıştı.

Derbi maçının 57. dakikasında çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edilirken, gözler maç hakkındaki son kararı verecek olan Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çevrildi. TFF, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı için kararını gelecek hafta verecek.

Kaynak: İHA, AA