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Öğrenciler Beyaz Saray önünde silahlanmayı protesto etti

ABD'de Beyaz Saray önünde uzanarak eylem yapan bir grup öğrenci, bireysel silahlanmaya ilişkin yasanın değiştirilmesi için gösteri düzenlendi.

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Öğrenciler Beyaz Saray önünde silahlanmayı protesto etti

ABD'de bir grup genç, silah kontrolü konusunda daha sıkı düzenlemeler getirilmesi talebiyle Beyaz Saray kapısında uzanarak eylem yaptı.

ABD'de istihbarat zafiyeti 17 kişinin canına mal oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da bulunduğu sırada gerçekleşen gösteride gençler "Sıra Bende" yazılı pankartlar ile Amerikan bayrakları açtı.

Amerika Ulusal Tüfek Derneğini (NRA) de protesto eden grup "Yasalarımızı Kongre mi NRA mı yapıyor?" yazılı pankartlar da açarak Kongreye silah kontrolüyle ilgili yasa çıkarması için çağrı yaptı.

"NRA bugün kaç çocuk öldürdün?" diye slogan atan grup daha sonra olaysız dağıldı.

ABD'nin Florida eyaletinin Parkland bölgesindeki bir okulda 19 yaşındaki bir kişi tarafından gerçekleştirilen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından, ülkede silah satışı konusundaki kolaylıklar tepki çekti.

ABD'de liseye silahlı saldırı: 17 ölü

Saldırıyla ilgili açıklamasında saldırganın ruh haline dikkati çeken Trump, kişisel silahlanma hakkı nedeniyle son yıllarda artan saldırı olaylarını, silahlanmanın kontrol altına alınmamasından ziyade saldırganların akıl sağlığının yerinde olmamasıyla ilişkilendirmişti.

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: silah kullanımı, beyaz saray, abd
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