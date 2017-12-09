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Buradasınız : » » 'Öfke Cuması'nın bilançosu: 2 ölü, 300'den fazla yaralı

'Öfke Cuması'nın bilançosu: 2 ölü, 300'den fazla yaralı

ABD'nin 'Kudüs' kararı sonrası dün Filistin ve dünyanın farklı yerlerinde 'intifada' çağrıları yapıldı.Protestolara müdahalede 2 kişi hayatını kaybetti,300'den fazla kişi yaralandı

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Öfke Cumasının bilançosu: 2 ölü, 300den fazla yaralı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından dünyadan tepkiler çığ gibi büyüdü. Dünden bu yana yaşanan gelişmelerde Filistin'de olaylar durulmadı. Dün 'intifada' çağrılarıyla başlayan gösterilerde 2 kişi öldü, 300'e yakın kişi de yaralandı. 

İsrail polisi gerçek mermi kullandı

27 bin kişi Cuma Namazını Kudüs'te Mescid-i Aksa'da kıldı. İsrail askerleri, Mescid-i Aksa ve Batı Şeria'da cuma namazı sonrası düzenlenen gösterilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Mescid-i Aksa'nın Amud kapısında bir gazeteci gerçek mermi ile vuruldu. Hamas, İsrail askerlerinin herhangi bir gözaltı yaptığında ya da Filistinlilerden bir ölen olduğunda aynı şekilde misilleme yapılacağını açıkladı.

Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Süneyne, yaptığı açıklamada Trump'ın açıklamasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Gözaltı ve tutuklamalar yaşandı

İsrail askerleri bazı göstericileri gözaltına aldı. Filistin Kızılayı çok sayıda ikişinin Gazze'de ve Kudüs'te kurşun ve göz yaşartıcı gaz ile yaralandığını açıkladı. El Arabi el Cedid muhabirinin bildirdiğine göre Kudüs'teki Bab Amud bölgesinde tutuklamalar yaşandı.

Kassam Tugayları İsrail askerini esir aldı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları bir İsrail askerini esir aldıklarını duyurdu.

Al jazeera muhabiri Gazze'nin doğusunda 16 Filistinlinin İsrail askerlerince sıkılan kurşun sonucu yaralandığını bildirdi.İsrail askerleri Babel Amud bölgesini çevirerek Filistin vatandaşlarının bu bolgeye girişini yasakladı.

2 kişi hayatını kaybetti

Al jazeera muhabiri Kudüs ve Batı Şeria'daki gösterilerde israil askerlerinin müdahalesi sonucu en az 300 kişinin yaralandığını bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Han Yunus'un doğusunda bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından bölgede yaşanan olaylar sonucu bir kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.  

Etiketler: Trump, protesto, kudüs, israil, gazze
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