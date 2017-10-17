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Ofelya fırtınası yıktı geçti: Ülkede hayat durdu

Ofelya fırtınası İrlanda’da 3 kişinin ölümüne yol açtı. Elektrikler kesildi, eğitime ara verildi, toplu taşıma durdu.

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Ofelya fırtınası yıktı geçti: Ülkede hayat durdu

İrlanda’yı vuran Ofelya fırtınasında 3 kişi öldü. Acil durum ilan edilen ülkede hayat adeta durdu. Hızı saatte 150 kilometreyi aşan rüzgarlar getirdi.

Ofelya fırtınası ağaçları devirdi, dev vinçleri salladı ve toprak kaymalarına yol açtı.

210 binden fazla ev ve iş yerine elektrik verilemedi. Uçak seferleri iptal edildi. 3 kişi hayatını kaybetti. Ofelya, ilerlerken beraberinde toz da getirdi.

İngiltere’nin başkenti Londra ve Fransa’nın batı kıyılarında gökyüzü bir anda sarı ve turuncu renge döndü.

İrlanda’da sörfçüler ise fırtınayı fırsata dönüştürdü.

Etiketler: ofelya fırtınası, kasırga, irlanda fırtına
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