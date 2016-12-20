Obama'dan Merkel'e taziye telefonu

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Noel tatili için ailesiyle birlikte Hawaii’de bulunan Obama’nın dün akşam Almanya Başbakanı Merkel ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Obama’nın görüşmede, “terör saldırısı olduğu sanılan” Berlin’deki Noel pazarındaki saldırıya ilişkin Merkel’e başsağlığı dilediği kaydedilen açıklamada, Obama’nın olayın araştırılmasına ilişkin yardım edilebilecekleri teklifinde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Obama'nın, hiçbir saldırının ABD’nin Almanya ile terörizmin tüm formlarına karşı çıkma kararlılığını sarsamayacağını ilettiği vurgulandı. AA