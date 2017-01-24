Obama'dan Filistin'e 221 milyon dolar yardım iddiası

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Barack Obama Cuma günü görevi yeni Başkan Donald Trump’a devretmeden birkaç saat önce Kongre’ye yazdığı bir mektupla, Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin durdurduğu Filistin'e yardım fonunu serbest bıraktığını bildirdiği belirtildi.

Birçok Kongre çalışanına ve bir Dışişleri yetkilisine dayandırılan iddiaya göre, Obama Filistin’e yapılacak olan 221 milyon dolarlık yardımın yanı sıra küresel iklim değişikliği için dört milyon dolar ve Birleşmiş Milletler organizasyonları için ise 1.25 milyon dolar olmak üzere, toplam yaklaşık 227 milyon dolarlık hibe fonunu serbest bıraktı.

Kongre’den çıkan durdurma kararlarına yönetim teamülen uyuyor ancak yasal olarak yönetimi bağlayıcılığı bulunmuyor. AA