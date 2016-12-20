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Obama yetkisini kullandı 78 mahkumu affetti

ABD Başkanı Obama, Noel tatili öncesinde 78 mahkumu affetti, 153 mahkumun cezasını ise hafifletti.

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Obama yetkisini kullandı 78 mahkumu affetti
Noel tatili öncesinde 78 mahkumu affeden, 153 mahkumun cezasını ise hafifleten ABD Başkanı Barack Obama, bir günde en fazla sayıda mahkuma özel af veren başkan olarak kayıtlara geçti.
 
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Obama'nın toplam 231 mahkum için "özel af" yetkisini kullandığı bildirildi.
 
Cezası kaldırılan veya hafifletilen mahkumların önemli bir bölümünün, şiddete bulaşmamış kişiler arasından belirlenen "uyuşturucu madde ile ilgili suçlardan" ceza almış kişiler olduğu kaydedildi.
 
Obama'nın başkanlık görevi boyunca çok sayıda mahkum için af yetkisini kullandığı belirtilen açıklamada, 20 Ocak'ta görevinden ayrılana kadar Obama'nın başka mahkumları da affedeceği ifade edildi.
 
Görev süresi içinde en fazla sayıda mahkumu affeden başkan olan Obama'nın şu ana kadar bin 324 kişi için "özel af" yetkisini kullandığı belirtildi. AA
Etiketler: ABD Başkanı Barack Obama, mahkum, özel af
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