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Obama veda konuşmasını memleketi Chicago'da yapacak

ABD Başkanlık koltuğunu bu ay içerisinde Donald Trump’a bırakacak olan Başkan Barack Obama, veda konuşmasını memleketi Chicago’da yapacak.

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Obama veda konuşmasını memleketi Chicagoda yapacak

ABD Başkanlık koltuğunu bu ay içerisinde Donald Trump’a bırakacak olan Başkan Barack Obama, veda konuşmasını memleketi Chicago’da yapacak.

Obama, yayınladığı yazılı açıklamada bu konuşmanın kendisi için bir teşekkür imkanı olacağına vurgu yaptı.

Başkan Obama, veda konuşmasını 10 Ocak’ta Chicago’da yapacağını belirttiği açıklamada, “Bu inanılmaz yolculuk için teşekkür etme imkanım olacak. Son sekiz sene içerisinde yaptığımız değişiklikleri kutlayacağız ve bu noktadan sonra ne yapılabileceğine ilişkin bazı düşüncelerimi paylaşacağım.” ifadesini kullandı.

Başkanlık koltuğunu 20 Ocak'ta Trump'a devredecek Obama, başta Suriye olmak üzere, dış politika konusunda sıkça eleştiriliyor.

ABD’nin ilk Başkanı George Washington da veda konuşmasını 1796 yılında Chicago’da yapmıştı. AA
 

Etiketler: veda konuşması, obama, Chicago, abd
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