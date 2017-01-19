  • 19 OCAK 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.798
    EURO 4.044
  • BIST 82779.25
    ALTIN 146.71
Buradasınız : » » Obama: İsrail-Filistin meselesinde endişeliyim

Obama: İsrail-Filistin meselesinde endişeliyim

ABD Başkanı Obama, "İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüm için zamanın geçmesinden endişe ediyorum." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Obama: İsrail-Filistin meselesinde endişeliyim

Beyaz Saray'daki son basın toplantısında Ortadoğu barışına ilişkin endişelerini dile getiren Obama, "İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüm için zamanın geçmesinden endişe ediyorum." dedi.

İsrail-Filistin meselesindeki mevcut statükonun hem İsrail hem de Filistin için tehlikeli olduğunu kaydeden Obama, "Barış görüşmeleri için çok enerji harcadık ancak bu iki ülkeyi zorlayamayız." dedi.

"İki devletli çözümden başka çözüm görmüyoruz"

Obama, 8 yıllık yönetimi boyunca hem İsrail hem de Filistin yönetimini iki devletli çözüm için her zaman teşvik ettiklerini ifade ederek, "İki devletli çözümden başka çözüm görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendi dönemindeki çabalarından yapıcı bir sonucun çıkmamasından dolayı üzüntülü olduğunu belirten Obama, "İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüm için zamanın geçmesinden endişe ediyorum." sözleriyle yeni yönetime de mesaj gönderdi.

Tel Aviv yönetimine, "Aynı anda hem Yahudi hem de demokratik bir devlet nasıl olacak?" sözleriyle tepki gösteren Obama, yerleşimlerin büyümesinin iki devletli çözümü imkansız hale getirdiğini ve bu sebeple Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) tasarıya destek verdiklerini vurguladı.

Cuma günü başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın Ortadoğu barışında kendi politikasını yürüteceğini kaydeden Obama, özellikle danışmanlarının çizeceği tablonun yeni başkan için önemli gösterge olacağını ifade etti. AA

Etiketler: yahudi, Tel Aviv, ortadoğu'da barış, Ortadoğu, İsrail-Filistin meselesi, israil, iki devletli çözüm, filistin, Donald Trump, başkan, barış, barack obama
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER