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Obama: Erdoğan'la tartışmaktan nefret ediyorum

Eski ABD Başkanı Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ben Rhodes, "Olduğu Gibi Dünya" adlı kitabında, Obama'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili anılarına da yer verdi.

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Obama: Erdoğanla tartışmaktan nefret ediyorum

"Olduğu Gibi Dünya" adlı yeni kitabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barack Obama'ya zor anlar yaşattığını yazan Ben Rhodes, 2011'de iki lider arasında yaşanan ilginç bir anıya da yer verdi.

7 yıl önce yaşanmıştı

Eski ABD Başkanı Obama ile o dönemde Başbakanlık görevini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları sırasında bir araya gelmişti. Masadaki konular arasında Filistin meselesi de vardı.

Obama, Güvenlik Konseyi'nden Filistin'in bir devlet olarak tanınması kararının çıkmasını engellemeye çalışıyordu.

Erdoğan da, Obama'nın bir önceki yıl Genel Kurul'da yaptığı konuşmadan pasajlar okudu.

"Bunu yaparsak, gelecek yıl Birleşmiş Milletler'de İsrail ile barış içinde yaşayan bağımsız, egemen bir Filistin devletine Birleşmiş Milletler'in yeni üyesi olarak hoşgeldin diyebileceğimiz bir anlaşma sağlayabiliriz." 

"Aynısını İsrail için öneriyor musunuz?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama'nın, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e de üye olabilmesini içeren bir anlaşma arzuladığını hatırlattı.

Obama, Filistin'in ancak müzakereler sonunda bir devlet olarak tanınabileceğini söyleyince ve Güney Sudan'ı örnek verince de, Erdoğan'dan Obama'yı köşeye sıkıştıran o soru geldi:

"Bu ancak kuzeye yıllarca yaptırım uygulanınca mümkün olabilmişti. Siz de aynısını İsrail için öneriyor musunuz?"

Yazar Rhodes, Obama'nın donup kaldığını, daha sonra kendisine "Erdoğan'la tartışmaktan nefret ediyorum" dediğini aktardı

Yazar, "Erdoğan meseleleri detaylıca, uzun uzun tartışmayı seviyordu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Olduğu Gibi Dünya, obama, erdoğan, ben rhodes
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