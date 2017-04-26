  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Obama, 400 bin dolara konuşacak

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın, bir Wall Street firmasının düzenleyeceği konferansta konuşma yapmak için 400 bin dolar ücret alacağı bildirildi.

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Obama, 400 bin dolara konuşacak

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın, bir Wall Street firmasının düzenleyeceği konferansta konuşma yapmak için 400 bin dolar ücret alacağı bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, ülkenin finans merkezi olarak kabul edilen Wall Street'te faaliyet gösteren Cantor Fitzgerald adlı şirketin, Obama'nın yapacağı konuşma için eski başkana 400 bin dolar ödeyeceği belirtildi.

Cantor Fitzgerald firmasının eylül ayında düzenleyeceği sağlık konferansında ana konuşmacı olarak boy gösterecek Obama'nın, konferansın öğle yemeğinde konuşacağı kaydedildi.

Obama, başkanlığı sırasında, 2008'de başlayan finansal kriz ve ardından yaşanan ekonomik resesyonla ilgili Wall Street'teki şirketleri sorumlu göstermiş ve krizin büyük ölçüde bu firmaların faaliyetlerinden kaynaklandığını ifade etmişti.

Etiketler: obama, abd
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