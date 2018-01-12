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Buradasınız : » » Nükleer anlaşmaya karşı olan ABD Başkanı Trump, İran kararını verdi

Nükleer anlaşmaya karşı olan ABD Başkanı Trump, İran kararını verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini "son kez" uzattı.

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Nükleer anlaşmaya karşı olan ABD Başkanı Trump, İran kararını verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 2015'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Almanya ile imzaladığı nükleer anlaşmanın süresinin uzamasıyla ilgili merakla beklenen kararını verdi. 

Beyaz Saray, Trump'ın İran'la imzalanan nükleer anlaşmayı devam ettirme kararı aldığını söyleyerek, Trump'ın yaptırımların askıda olma durumunu uzattığını ve anlaşmada değişiklikler isteyeceğini açıkladı. 

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada dördüncü ve son kez uzatılan anlaşmada gerekli değişikliklerin yapılmasının istendiği kaydedildi.

Açıklama'da iki vurgu ön plandaydı. İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik faaliyetlerde bulunduğunu ve bunu durdurması için İran'a baskı uygulanması gerektiği belirtildi.

Tahran yönetimine İranlılar'ın temel hak ve özgürlüklerini vermesi çağrısında bulunuldu. ABD Hazine Bakanlığı, nükleer anlaşmanın konusu olmayan alanlarda ise 14 şirkete yeni yaptırım kararı aldı.

Donald Trump, iktidara geldiğinden bu yana, karşı çıkmasına rağmen nükleer anlaşmayı uzattı.

Diplomatik kaynaklar, ABD Başkanı Trump'ın anlaşmanın süresini bir kez daha uzatacağını tahmin ediyordu. 

ABD basınında da beklenti benzer yöndeydi. New York Times gazetesi Trump, İran nükleer anlaşmasından nefret ediyor ancak onu öldürmeyecek görüşündeydi. 

Wahington Post gazetesi de anlaşmanın mevcut haliyle devam edeceği görüşündeydi. Ancak gazete, Trump’ın yeni yaptırımlar ekleyebileceği uyarısına da yer vermiş ve "ABD Başkanı Donald Trump’ın muhalif tutumuna rağmen, nükleer anlaşmayı fesh edemeyeceğine dair bulgular var." diye sözlerine eklemişti. 

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: trump iran kararı, nükleer anlaşma, iran, Donald Trump, abd
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