Nükleer anlaşmaya karşı olan ABD Başkanı Trump, İran kararını bugün verecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın 2015'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Almanya ile imzaladığı nükleer anlaşmanın süresinin uzamasıyla ilgili bugün açıklayacağı karar merak ediliyor.

Trump yönetimi "anlaşma uzatılmasın" derse İran'a yaptırımların yeniden gündeme gelebilir. Bu durumda İran'ın petrol ihracatı tehlikeye girebilir.

Donald Trump, iktidara geldiğinden bu yana, karşı çıkmasına rağmen nükleer anlaşmayı uzattı.

Diplomatik kaynaklar, ABD Başkanı Trump'ın anlaşmanın süresini bir kez daha uzatacağını tahmin ediyor.

ABD basınında da beklenti benzer yönde. New York Times gazetesine göre Trump, İran nükleer anlaşmasından nefret ediyor ancak onu öldürmeyecek. Donald Trump’ın Kongre’ye ve Avrupa'ya anlaşmada ki şartların iyileştirilmesi için süre vermesi bekleniyor. Yoksa ABD anlaşmadan çekilecek.

Gazete, Trump’ın anlaşmayı uygulama konusundaki isteksizliğinin, İran’daki rejim karşıtı protesto gösterilerinden sonra daha da arttığını vurguluyor.

Wahington Post gazetesi de anlaşmanın mevcut haliyle devam edeceği görüşünde. Ancak gazete, Trump’ın yeni yaptırımlar ekleyebileceği uyarısına da yer veriyor ve "ABD Başkanı Donald Trump’ın muhalif tutumuna rağmen, nükleer anlaşmayı fesh edemeyeceğine dair bulgular var." diye de sözlerine ekliyor.

Kaynak: TRT Haber