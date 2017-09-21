  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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'Nükleer anlaşma işe yarıyor, ihlal yok'

Mogherini, "ABD kendi İran politikasını gözden geçiriyor ama bunun anlaşma çerçevesinde tartışılması söz konusu olamaz. Nükleer anlaşma işe yarıyor, ihlal yok." dedi.

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Nükleer anlaşma işe yarıyor, ihlal yok

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "ABD kendi İran politikasını gözden geçiriyor ama bunun anlaşma çerçevesinde tartışılması söz konusu olamaz. Nükleer anlaşma işe yarıyor, ihlal yok. Nükleer tehlikenin dünyanın farklı bir bölgesinden geliyor ve uluslararası toplumun işe yarayan bir anlaşmayı feshetme lüksü yok." dedi.

Mogherini, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde nükleer anlaşmaya taraf İran ve P5 1 ülkelerinin dışişleri bakanları ile bir araya geldikten sonra basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, İran nükleer anlaşmasının bütün taraflarca uygulanıp uygulanmadığının değerlendirildiğini söyleyen Mogherini, "Bütün taraflar anlaşmayı sorunsuz uyguluyor." dedi.

ABD'nin nükleer anlaşmayla sorunları olduğunu belirten Mogherini, şunları söyledi:

"ABD kendi İran politikasını gözden geçiriyor ama bunun anlaşma çerçevesinde tartışılması söz konusu olamaz. Nükleer anlaşma işe yarıyor, ihlal yok. Nükleer tehlike, dünyanın farklı bir bölgesinden geliyor ve uluslararası toplumun işe yarayan bir anlaşmayı feshetme lüksü yok."

Mogherini, bu anlaşmanın sadece bir ülkeye değil uluslararası topluma ait olduğunu sözlerine ekledi.

Etiketler: iran, abd, Avrupa Birliği, Mogherini, abd iran anlaşma, nükleer anlaşma
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