Nuceyfi'den IKBY'ye referandum uyarısı

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame Nuceyfi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde referandum düzenleme planının "tehlike" arz ettiğini belirtti.

Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sünni lider Nuceyfi söz konusu uyarıyı, İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Frank Biker'i kabulü sırasında yaptı.

Görüşmede, IKBY'nin planladığı "bağımsızlık referandumu" hakkında düşüncelerini ileten Nuceyfi, referandumun Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeler üzerinde "tehlike" arz ettiği uyarısında bulundu.

Büyükelçi Biker ise ülkesinin referanduma karşı resmi tavrını ortaya koyduğunu belirterek, İngiltere'nin referandumun gerçekleşmesi ve zamanını uygun görmediğini kaydetti.

Açıklamada, Biker'in Nuceyfi'ye, "Referandum yapılması için Irak merkezi hükümetiyle bir anlaşma olması gerekiyor." dediği aktarıldı.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da bazı siyasi partilerle yaptığı toplantı sonrası, 25 Eylül'de Kerkük'ü de kapsayacak şekilde bağımsızlık referandumu yapılacağını duyurmuştu.

Kerkük'ün statüsü

ABD'nin 2003'te Irak'ı işgali sırasında Kürt güçleri, Kerkük'ü fiilen ele geçirmiş, kente yoğun bir Kürt göçü yaşanmıştı. 2005 yılında yazılan Irak anayasasının 140. maddesine göre, Kerkük'ün statüsü, devrik lider Saddam Hüseyin döneminde Kerkük'ten zorla göç ettirilenlerin geri dönmesi, ardından Kerkük'te nüfus sayımı yapılması ve kentin statüsü hakkında bir referanduma gidilerek nihai durumun belirlenmesi olarak öngörülüyordu. Ancak çeşitli nedenler ve anlaşmazlıklar sebebiyle bu madde henüz uygulanamadı.

Bağdat, Kerkük'ün idari olarak merkezi yönetime bağlı olduğunu belirtirken, Kürtler ve özellikle kentte hakimiyet süren Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kerkük'ün IKBY'ye ilhak edilmesini talep ediyor. Türkmenler ise buna karşı çıkarak, Kerkük'ün özel bir statüye sahip olmasını istiyor. Kent nüfusu, büyük ölçüde Türkmen, Kürt ve Araplardan oluşuyor.