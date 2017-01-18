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Buradasınız : » » NSU davasının baş sanığı ruhsal açıdan sağlıklı bulundu

NSU davasının baş sanığı ruhsal açıdan sağlıklı bulundu

Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı baş sanığı Zschaepe'nin ceza uygulanacağı söylendi.

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NSU davasının baş sanığı ruhsal açıdan sağlıklı bulundu

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasında baş sanık Beate Zschaepe'nin "ruhsal bozukluğu" olmadığı ve cezai sorumluluğu bulunduğu bildirildi.

Zschaepe'nin ruh sağlığı hakkında hazırlanan ve avukatlarının itirazı üzerine daha önce açıklanması ertelenen raporun ön değerlendirmesi mahkemeye sunuldu.

Psikiyatrist Henning Sass tarafından hazırlanan ön psikiyatrik değerlendirmede, Zschaepe’nin cezai ehliyetinin bulunduğu, ruhsal açıdan sağlıklı olduğu ifade edildi.

Zschaepe'nin konuşmayı reddettiği psikiyatrist Sass, değerlendirmesini sanığın verdiği sözlü ve yazılı ifadelerini, mahkemedeki davranışlarını, diğer tanıkların ifadelerini ve kapsamlı dosyayı inceleyerek hazırladı.

Sass, Zschaepe'nin cinayetlere ve saldırılara ilişkin verdiği tepkiyi ise samimi bulmadığını, sözlerinde gerçek pişmanlık ya da suçluluk görmediğini ifade etti.

Zschaepe, 10 cinayet, 2 bombalı saldırı ve 15 soygundan dolayı yargılanıyor. Mahkeme suçlu olduğuna karar verirse Zschaepe'ye ömür boyu hapis cezası verilebilecek.

Psikiyatrist Sass'ın ön raporundaki değerlendirmeleri bugünkü duruşmada sunulacak kapsamlı raporla kesinlik kazanacak.

Etiketler: almanya, Nasyonal Sosyalist Yeraltı, terör örgütü, Beate Zschaepe, NSU Davası
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