NSU davasında karar duruşması 11 Temmuz'da

Almanya'da Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 5 yılı aşkın süredir devam eden aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında sona gelindi.

5 yıl 2 ay geride kaldı. 437 duruşma yapıldı, 765 tanık ve uzman dinlendi. Karar duruşması 11 Temmuz Çarşamba günü.

10 kişi can verdi

NSU'nun 9 Eylül 2000'de başladığı katliamlar 2007 yılına kadar devam etti. 8'i Türk 10 kişi öldürüldü.

Teröristler 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu gerçekleştirdi. NSU, 2011'de tesadüfen ortaya çıkarıldı. Dava, 2013 yılı Mayıs ayında görülmeye başlandı.

Bir numaralı sanığa ömür boyu hapis

Federal Başsavcılık, bir numaralı sanık Beate Zschaepe için ömür boyu hapis istedi.

Ralf Wohlleben ve Andre Emminger için 12 yıl, Holger G. için 5, Carsten S. için 3 yıl hapis talep etti.

Adalet yerini bulmadı

2006’da Dortmund'da katledilen Mehmet Kubaşık’ın ailesini temsil eden avukat Carsten Ilius soruşturmanın etkin yürütülmediğini söyledi.

Ilius, "Adalet yerini bulmadı" dedi, dava sona erse de çalışmaya devam edeceklerinden bahsetti.

"Daha fazla kişi ceza alması gerekiyordu. Bu 5 kişi ceza alacak kesin bence mütalaaya göre alacak. ama diğer kişiler böyle dolaşmaya devam. Savcının mütalaasına göre cezalar gelecek. Demek ki Beate Zschaepe büyük olasılıkla ağırlaştırılmış müebbet alacak."

Merkel sözünü tutmadı

Ilius, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in mağdurlara, cinayetlerin aydınlatılması konusunda verdiği sözün yerine getirilmediğinden bahsetti.

"Merkel sözünü tutmamış yani o dedi aydınlatma olacak. Yok yapmamışlar ellerinden bir şekilde delilleri yok etmek için çalışmışlar."

Kaynak: TRT Haber