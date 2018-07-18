NSU davasında bir sanık daha serbest

Almanya'daki Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında skandallar bitmiyor.

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi, sanıklardan Ralf Wohlleben'in tahliyesine karar verdi.

Terör örgütüne yardım etti

10 yıl hapis cezası alan Wohlleben'in 6 yıl 8 ay tutuklu kaldığı ve kaçma tehlikesi bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Wohlleben, NSU terör örgütünün işlediği 9 cinayette kullanılan Ceska 83 tipi silahı tedarik ederek örgüte yardım ve yataklıkta bulunmakla suçlanıyordu.

Bir isim daha serbest kalmıştı

Mahkumun, hakkındaki karar kesinleşse dahi, toplam cezanın üçte ikisini tamamladığı için bir daha cezaevine girmesine gerek kalmayacak.

Daha önce de Andrea Emminger, karar kesinleşene kadar serbest bırakılmıştı.

8'i Türk 10 kişiyi öldürdüler

Davada sanıklar Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırılar yapmak ve banka soygunları gerçekleştirmek suçlamalarıyla yargılandı.

Baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık da 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezası almıştı.

Kaynak: TRT Haber