NSU davasında 2,5 yıl hapis kararı temyize gidiyor

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırılar yapmak ve banka soygunları gerçekleştirmek suçlamalarıyla görülen NSU terör örgütü davasında kararlar açıklanarak baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık da 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezası almıştı.

Frankfurter Rundschau gazetesinin haberine göre, Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi, hakkında terör örgütüne destek olmaktan 2,5 yıl hapis cezası verilen Andre E.'nin cinayetlere yardım ve yataklık yapmaktan da cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti serbest bırakmıştı

Başsavcılığın temyize hangi gerekçeyle gideceğini açıklamak istemediği ifade edilen haberde, Andre E. hakkında savcılığın 12,5 yıl hapis cezası istediği buna karşın mahkemenin 2,5 yıl ceza verdiği hatırlatıldı. Ayrıca mahkeme heyeti, tutuklu bulunan Andre E.'nin tutukluluk halini kaldırmış ve serbest bırakmıştı.

Diğer sanık da önümüzdeki ay serbest bırakılacak

Davada ikinci önemli sanık olarak yargılanan ve NSU terör örgütünün işlediği 9 cinayette kullanılan Ceska 83 tipi silahı tedarik ederek ve örgüte yardım ve yataklıkta bulunan Ralf Wohlleben de gelecek ay serbest bırakılacak.

10 yıl hapis cezası alan Ralf Wohlleben, cezasının üçte ikisini gelecek ay tamamlamış olacağı ve kaçma şüphesi bulunmadığı için serbest kalacak.

Kaynak: AA