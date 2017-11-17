Norveç'teki tatbikat NATO'nun 'harp provası'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk'ün resmi ve kendisinin isminin yer aldığı bir tablonun "Düşman tablosu" olarak gösterilmesi nedeniyle Türkiye'nin askerlerini çektiğini açıkladığı Norveç'teki NATO tatbikatının, 8 Kasım'da başlayan Trident Javelin Tatbikatı olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, NATO tarafından planlanan Norveç'teki tatbikata Genelkurmay Başkanlığından 4, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 10, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 3, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 20, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığından 4 olmak üzere Türkiye'den 41 askeri personel katıldı.

"Kara ağırlıklı büyük çaplı müşterek harekatı yapabilecek bir karargahın yüksek yoğunluklu bir harp ortamında denenmesini" amaçlayan tatbikat, olası bir savaş hazırlığının provası olarak da nitelendiriliyor.

Bugün sona ermesi öngörülen tatbikata Türkiye'den katılan tüm personel, dün itibarıyla geri çağrıldı.

AA