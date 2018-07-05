  • 05 TEMMUZ 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.611
    EURO 5.403
  • BIST 98994.95
    ALTIN 186.29
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Norveç'te gölden 500 yıllık kılıç çıkarıldı

Norveç'te gölden 500 yıllık kılıç çıkarıldı

Norveç'te dalgıçlar, ülkenin en büyük gölü Mjosa'daki dalışları esnasında 500 yıllık kılıç buldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Norveçte gölden 500 yıllık kılıç çıkarıldı

Yerel Oppland Arbeiderblad gazetesinin haberine göre, Norveçli dalgıçlar Miro Baricic ile Knut-Erik Gylder, batık aramak için dalış yaptıkları gölün derinliklerinden 16. yüzyıldan kalma kılıç çıkardı.

Dalışlarda genelde çöplerle karşılaştıklarını anlatan Gylder, dalgıç arkadaşı Baricic'in tabandan tarihi bir savaş kılıcı bulduğunu ve onu çıkardıklarını belirtti.

"Muhtemelen bir savaş kılıcı"

Dalgıçlar, kılıcı sergilenmek üzere Mjosa Müzesi'ne teslim etti. Müze Müdürü Julsrud Berg, kılıcın 500 yıl öncesine ait olduğuna dair kanıtlar olduğunu ifade etti.

Berg, "Muhtemelen bu bir savaş kılıcı. Çünkü bunun gibi iki elle kavranan kılıçlar, 16. yüzyılda Avrupa'daki savaşlarda yaygın olarak kullanıldı" dedi. Berg, kılıcın törenlerde veya sembolik amaçlarla da kullanılmış olabileceğini söyledi.

Keskinliğini hala koruduğu belirtilen tarihi eserin, ileride Oslo Kültür Tarihi Müzesi'ne, ardından da Norveç Denizcilik Müzesi'ne taşınacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Norveç, kılıç
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER