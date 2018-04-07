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Norveç ve Rusya sınırında savaş sirenleri çaldı

Rusya ve Norveç sınırına yakın bir şehirde çalan sirenleri duyan Norveç halkı, savaş çıktığını zannederek büyük panik yaşadı.

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Norveç ve Rusya sınırında savaş sirenleri çaldı

Norveç televizyonu NRK'de yer alan habere göre, Rusya ve Norveç sınırına yakın bir şehirde sirenler bilinmeyen bir sebeple gece yarısına yakın bir saatte çalmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika süren siren sesi ile Norveç halkı büyük panik yaşadı. 

Norveçli polis memuru Jan-Oleg Schelberg, “Bazı vatandaşlar, savaşın çıktığını düşündü” dedi. Tedirgin vatandaşlardan çok sayıda ihbar aldıklarını söyleyen Schelberg, sivil savunma güçlerini aradıklarını ama sirenin neden çaldığı bilgisini alamadıklarını anlattı.

Etiketler: siren, sınır, rusya, Norveç
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