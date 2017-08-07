  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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'Normal mahkemelerde yargılanmam doğru değil'

Mısır'da askeri darbeyle görevinden alınan Cumhurbaşkanı Mursi, ülkenin hala meşru cumhurbaşkanı olduğu için normal mahkemelerde yargılanmasının doğru olmadığını söyledi.

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Normal mahkemelerde yargılanmam doğru değil

Mısır'da askeri darbeyle görevinden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ülkenin hala meşru cumhurbaşkanı olduğu için normal mahkemelerde yargılanmasının doğru olmadığını söyledi.

Mursi, kamuoyunda "Hamas'a casusluk" olarak bilinen davada, diğer 21 sanık ile yeniden yargılanmak üzere Kahire Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Duruşma sırasında hala Mısır'ın meşru cumhurbaşkanı olduğunu ve bu nedenle normal mahkemelerde yargılanmasının doğru olmadığını savunan Mursi, anayasaya göre cumhurbaşkanlarının yargılanmasının belirli bir prosedür içinde gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Mursi, "Mahkemeye saygı duyuyorum ancak beni yargılama yetkisine sahip değildir." dedi.

Temyiz Mahkemesi, "Hamas'a casusluk" olarak bilinen davada yargılanan Mursi hakkında verilen müebbet (25 yıl) hapis cezasını bozmuştu. Aynı davada yargılanan diğer 21 sanık hakkında verilen "idam, müebbet ve 7 yıl hapis" cezalarını içeren kararların da bozulduğu belirtilmişti.

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