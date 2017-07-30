Gürcistan'da Türkiye'nin de katıldığı NATO'nun "Noble Partner 2017" tatbikatı başladı.

Gürcistan'ın yanı sıra ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Slovenya, Ukrayna, Türkiye ve Ermenistan'ın yer aldığı NATO bünyesindeki çok uluslu tatbikat için başkent Tiflis'e yakın Vaziani askeri üssünde resmi açılış töreni düzenlendi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, açılış konuşmasında, tatbikatın ülkelerinde 3. kez yapıldığını belirterek, tüm katılımcı ülkelere teşekkür etti.

"Tatbikat bölgenin güvenlik ve istikrarını güçlendiriyor"

Açılış töreninin ardından basın açıklaması yapan Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, 2 bin 800 askeri personel ve 500 askeri aracın katıldığı tatbikatın bölgede barışın tesis edilmesine hizmet ettiğini belirterek, "Tatbikat ayrıca ülkemizin sürdürebilir demokratik gelişimine de hizmet ediyor." diye konuştu.

Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze de çok uluslu tatbikatın bölgede hiç kimseyi tehdit etmediğini ifade ederek, "Bu tatbikat barış ve istikrara yöneliktir. Gürcistan böylece kendi savunma kapasitesini güçlendiriyor. Tatbikat bölgenin güvenlik ve istikrarını güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.