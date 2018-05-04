Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl için iptal edildi

Akademiden yapılan açıklamada, kararın geçen ay basın organlarına yansıyan ve bazı akademi üyeleri ile ailelerinin adının karıştığı iddiaların ardından kamuoyunda kuruma karşı duyulan güvenin azalması nedeniyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, 2018 Nobel Edebiyat Ödülü sahibinin, 2019 ödülü kazananıyla aynı anda açıklanacağı belirtildi.

Akademinin daha önce de 7 kez farklı gerekçelerle ödül sahibinin açıklanmasını ertelediği, bunlardan 5'inde ödülün ertesi yıl yeni ödülle verildiği anımsatıldı.

Ödül sahibini belirleme sürecinin halihazırda ileri aşamalarda olduğu ve olağan şekilde devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, kazananın duyurulmasının Akademiye güvenin yeniden tesis edilene kadar ertelenmesine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

İsveç Akademisi geçici Daimi Sekreteri Anders Olsson imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "İsveç Akademisinin aktif üyeleri, mevcut güven krizinin değişim için uzun dönemli ve basiretli bir çabayı gerektirdiğinin farkındadır. 2018 Nobel Ödülü'nü kazananın açıklanmasından önce kamu güvenini yeniden tesis etmek için zamana ihtiyacımız var. Bu, geçmiş ve gelecek ödül sahiplerine, Nobel Vakfına ve genel kamuoyuna saygımızın gereğidir." ifadelerine yer verildi.

Ödül kazanan 7 kişinin ismi önceden sızdırılmış

İsveç'te yayın yapan "Dagens Nyheter" gazetesinin geçen ay yayımladığı haberde, Akademi üyesi şair Katarina Frostenson'un eşi Jean-Claude Arnault'nun 7 kez, Nobel Ödülü'nü kazanan kişilerin ismini önceden kamuoyuna sızdırdığı iddia edilmişti. Arnault, İsveç Veliaht Prensesi Victoria'nın da aralarında bulunduğu 19 kadına cinsel tacizle suçlanıyor. Bu kişiler arasında Akademi üyelerinin eşleri ve kızlarının da yer aldığı öne sürülüyor.

Skandalın ortaya çıkmasından sonra Akademi üyesi Peter Englund, Klas Ostergren ve Kjell Espmark istifa etmişti. Daha sonra da Akademinin Daimi Sekreteri Sara Danius istifasını sunmuştu.

Kaynak: AA