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Nikaragua'daki protestolarda ölü sayısı 137'ye yükseldi

Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar ve şiddet olayları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 137'ye yükseldi. Bölgede çatışmalar sürüyor.

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Nikaraguadaki protestolarda ölü sayısı 137ye yükseldi

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da Devlet Başkanı Daniel Ortega hükümetine karşı sürdürülen protesto gösterilerinde tansiyon her geçen gün yükseliyor.

Nikaragua İnsan Hakları Merkezi, Jinotega'da protestocular tarafından oluşturulan bir barikata düzenlenen saldırılar sebebiyle iki kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Protestolarda ölenlerin sayısı 137'ye yükseldi.

Nikaragua'nın başkenti Managua'yı Karayip sahiline, ülkenin kuzeyi ve güneyine bağlayan kilit öneme sahip noktalarda 70 civarında barikat kuruldu.

Nikaragua'daki siyasi kriz

Ülkede Nisan ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar ve şiddet olaylarında çok sayıda vatandaş hayatını kaybetmişti.

Muhalefet, iktidar yanlısı silahlı grupların sokakalarda protestoculara ateş açtığını, geceleri şehirde dolaşarak soygunlar yaptığını ve çevreyi taciz ettiğini iddia etmişti.

Nisan ayında hükümetin sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.

Protestocular Devlet Başkanı Daniel Ortega ve FSLN hükümetinin istifasını talep ediyor.

Kaynak: AFP, Reuters

Etiketler: protesto, Nikaragua, Daniel Ortega
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