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Nikaragua'daki öğrenci protestolarında kan aktı

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'daki öğrenci protestoları, geçtiğimiz gün ölümcül çatışmalara dönüştü.

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Nikaraguadaki öğrenci protestolarında kan aktı

Ülkenin sosyal güvenlik sistemleri reformlarını protesto eden öğrenciler, Devlet Başkanı Daniel Ortega'ya istifa ve erken seçim çağrısı yaptı.

Güvenlik güçlerinin sert müdahalesi ile protesto gösterileri çatışmaya dönüştü.

Uluslararası Af Örgütü, 18 Nisan'dan bu yana en az 81 kişinin öldüğünü ve 800'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Gösterilerde oğlunu kaybeden protestoculardan biri, "Bütün cinayetler için adalet talep ediyorum ve özellikle oğlum Jesner için. Nikaragua'daki katliamın ana suçluları olan hükümetten adalet talep etmek için buradayız" dedi.


 

Kaynak: Reuters

Etiketler: protesto, Nikaragua
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