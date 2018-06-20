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Nikaragua'da sokaklar savaş alanına döndü

Hükümet karşıtı protestoların çatışmalara dönüştüğü Nikaragua'da, barış görüşmelerinin askıya alınmasının ardından 2 kişi daha hayatını kaybetti.

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Nisan ayında hükümetin sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan gösteriler, ülke çapında devam ediyor.

Başkan Daniel Ortega'yı protesto edenler, bir polis karakolunu kuşatma altına aldı.

Güneydeki Masaya kentinde tuğla barikatlar kuran göstericiler, güvenlik güçlerine ev yapımı havan toplarıyla saldırdı.

Ortega yanlısı güçler ve göstericiler arasındaki çatışmalarda en az 170 kişi hayatını kaybetti.

Protestocular, Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını istiyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: protesto, ortega, Nikaragua, gösteri
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