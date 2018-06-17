Nikaragua'da protestolar çatışmaya dönüştü

Nikaragua'da onlarca kişinin ölümüne yol açan hükümet karşıtı protestolar çatışmalara dönüştü. Sabah saatlerinde maskeli bir grubun molotofkokteylleriyle saldırdığı 3 katlı apartmanda yaşayan, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti.

Yangından kurtulan bir apartman sakini verdiği ifadede, silahlı milislerin daha önce apartmanı keskin nişancı mevzisi olarak kullanmak istediklerini söyledi.

Protestocu gruplarla hükümet temsilcileri arasında 2 aydır süren krizi sonlandırmak üzere yapılan müzakereler de devam ediyor.

Nikaragua İnsan Hakları Merkezi'nden 10 Haziran'da yapılan açıklamada, ülkede nisan ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar ve şiddet olaylarında 135'ten fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Nisan ayında hükümetin sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü. Protestocular, Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.

Kaynak: Reuters, AA