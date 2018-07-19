Nikaragua'da protestocuların merkezi ele geçirildi

Nikaragua'da sosyal güvenlik reformları, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetine karşı yapılan protestolar sürüyor.

Barış görüşmelerinin askıya alınmasının ardından ülkedeki gösterilerde 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Protestoların merkezi olan Monimbo, operasyon kapsamında 7 saatten uzun bir süre bombardıman altında tutuldu.

Nikaragua İnsan Hakları Derneği Başkanı Alvaro Leiva, kentte güvenlik güçleriyle muhalif gruplar arasında çıkan çatışmada 1 polis, 15 yaşında bir erkek çocuk ve 1 kadının öldüğünü duyduklarını söyledi.

Leiva ayrıca, çıkan çatışmalarda ve bombardımanda onlarca kişinin yaralandığını ve şehre giriş çıkışların da halen yasak olduğunu dile getirdi.

Muhalifler darbe planlayan şeytani teröristler

Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın eşi ve aynı zamanda Devlet Başkanı Yardımcısı Rosario Murillo, Monimbo ve Masaya'da "temizliğin" gerekli olduğunu ileri sürdü.

Murillo, muhalifleri "darbe planlayan, sayıca az, kötü niyetli, sevimsiz, şeytani ve teröristler" olarak nitelendirdi.

Ülkedeki protestolarda 350'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğu protestoculardan oluşuyor.

Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, Nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.

Kaynak: Reuters, AP