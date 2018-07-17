Nikaragua'da öğrenciler yeni protesto dalgası başlatıyor

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da sosyal güvenlik reformları, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetine karşı yapılan protestolar sürüyor.

Ülkedeki öğrenci birlikleri, akşam saatlerinde ülke genelinde yeni bir protesto dalgası başlatacak.

Barikatları temizlemek için operasyon başlatıldı

Nikaragua'nın güneydoğusunda geçen hafta 10 kişinin yaşamını yitirdiği hükümet karşıtı gösterilerde protestocuların kurduğu barikatları temizlemek için operasyon yapıldı.

BBC’nin haberine göre hükümet güçleri, insan hakları kuruluşlarının 6 sivil ve 4 emniyet mensubunun yaşamını yitirdiğini belirttiği Masaya kenti ile Niquinohomo, Catarina ve Monimbo bölgelerinde operasyon başlattı.

Nikaragua İnsan Hakları Derneği (ANPDH) Başkanı Alvaro Leiva, emniyet güçlerini taşıyan 22 aracın bölgeye ulaştığını belirtti.

Leiva, "kentin etrafında farklı yerlerde konuşlanmış keskin nişancılar olduğunu" vurgulayarak, Masaya’daki halkı evlerinden dışarı çıkmamaları için uyardı.

Bu arada hükümet ile muhalifler arasında uzlaşı sağlanması için çalışan Ulusal Diyalog grubu üyeleri de saldırılara hedef oldu. Grup üyelerinden Esteli Piskoposu Abelardo Mata'nın aracı, paramilislerin açtığı ateş sonucu hasar gördü.

Kaynak: AA