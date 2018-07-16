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Nikaragua'da gösterilerde ölü sayısı 200'ü geçti

Nikaragua'da 3 aydır devam eden protestolarda ölü sayısının 200’ü geçtiği açıklandı.

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Nikaraguada gösterilerde ölü sayısı 200ü geçti

Nikaragua'da iç savaşın sona erdiği 1990 yılından bu yana en şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Sokağa çıkan göstericiler, yolsuzluk yapmakla suçladıkları Devlet Başkanı Daniel Ortega ve eşi Rosario Murillo'nun istifasını talep ediyor.

Nikaragua'da polis ve Ortega’ya bağlı güçler, dün ülkenin doğusunda operasyon başlattı. 

Operasyonda 4'ü güvenlik gücü, 6'sı sivil en az 10 kişi hayatını kaybetti. Son 3 aydır devam eden olaylarda ise ölü sayısının 200’ü geçtiği ifade edildi. 

Hükümetin sosyal güvenlik kesintileri yapılacağını açıklamasının ardından Nikaragua’daki tansiyon yükselmişti.  

Kaynak: AA

Etiketler: protesto gösterisi, Nikaragua
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