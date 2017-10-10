Nijerya'yı 'maymun çiçek virüsü' sardı

Nijerya'da güneydeki eyaletlerden Bayelsa'da ortaya çıkan "maymun çiçek virüsü" (monkeypox) salgınının en az 7 eyalete yayıldığı belirtildi.

Ulusal basına göre, Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi yetkilileri, ülkenin en az 7 eyaletinde salgına rastlandığını ve vaka sayısının 31 olduğunu bildirdi.

Yetkililer, "Bayelsa eyaletindeki salgın Rivers, Ekiti, Akwa Ibom, Lagos, Ogun ve Cross Rivers eyaletlerine de yayıldı ve toplamda 31 kişide virüs tespit edildi." ifadeleri kullanılırken söz konusu hastaların karantinaya alındığı ve tedavilerinin sürdüğü aktarıldı.

Ülkede şimdiye kadar maymun çiçek virüsü kaynaklı ölüm görülmediği belirtildi.

İnsanlarda ölümcül hastalığa neden olabilen virüs Orta ve Batı Afrika'da tropikal yağmur ormanları yakınındaki köylerde zaman zaman etkisini gösteriyor.

Hayvanlardan insanlara geçtiği tahmin edilen maymun çiçek virüsüne Nijerya'da ilk kez 1970'li yıllarda rastlandı. Virüse karşı henüz bir tedavi veya aşı bulunamazken çiçek aşısının maymun çiçek virüsünü önlemede yüzde 85 etkili olduğu tespit edildi.

Virüs Afrika'da ilk kez 1970 yılında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ortaya çıktı.