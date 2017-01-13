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Buradasınız : » » Nijerya'ya 40 milyar dolarlık yatırım

Nijerya'ya 40 milyar dolarlık yatırım

Çin Dışişleri Bakanı Vang, "Çin, Nijerya'da 40 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazır." dedi.

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Nijeryaya 40 milyar dolarlık yatırım

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Nijerya'nın başkenti Abuja'ya ülkeyle ikili ilişkilerini kuvvetlendirmek maksadı ile ziyarette bulundu.

Nijeryalı mevkidaşı Geoffrey Onyeama ile bir araya gelen Vang, Nijerya ve Çin'in stratejik ortak olduğunu söyledi.

Vang, "İki ülke arasındaki ilişkiler gelişiyor. Çin, Nijerya'da 40 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazır. İki ülkenin nüfus ve pazar hacmi karşılaştırıldığında ilişkilerin daha da derinleşmesi gerektiği görülüyor." ifadesini kullandı.

Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeam, Çin ile aralarında özellikle taşımacılık anlamında işbirliği olduğunu ve ikili ilişkilerin artış göstermesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Çin'in Afrika'daki yatırımları 2016 yılında, 100 milyar doları aştı. Kıtada yaklaşık 3 binden fazla Çinli işletme faaliyet gösteriyor. 

Etiketler: çin, nijerya, ülke işbirliği, yatırım planı
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