Nijerya'nın 'Ankara'sı zamana direniyor

Kimi zaman kız isteme törenlerinde, kimi zaman düğünlerde kimi zaman da cenazelerde kullanılıyor.

Günlük hayatta da tercih edilen ve 'ankara' olarak bilinen Nijerya'nın geleneksel kumaşı, özel günler için de en çok tercih edilen kumaşların başında geliyor.

Afrika kıtasında, rengarenk desenleri, farklı hayvan figürleri ve çiçek desenleriyle oldukça yaygın olarak kullanılan 'ankara', eski şaşalı günlerinin aksine bugün yok olma tehlikesi yaşıyor.

Dükkanında yıllardır ankara kumaşı satan Nijeryalı Nasiru Abdullahi, kumaş zanaatının yıllar önce Afrikalılar tarafından yapıldığını ancak zamanla bu kültürün sömürgecilikle yok olduğunu söyledi.

Abdullahi, "Sömürge öncesi dönemde Nijerya'da bu tür kumaşlar elle örülüp hazırlanıyordu. İngilizler Nijerya'ya geldikten sonra birçok yerde "ankara" kumaşının fabrikasını açtılar ve atalarımız artık bu kumaşı örmeyi bıraktı. Kumaş fabrikaları zamanla elektrik, su gibi altyapı yetersizliğinden dolayı kapatıldı ve ankara kumaşı yurt dışından ithal edilmeye başlandı." ifadelerini kullandı.

Bir kadının ankarayı tercih etmesi olgunluk işareti olarak algılanıyor

Müşterilerden Coroline Akiyemi ise "Bu kumaşları hem evde hem de özel günler için kullanıyoruz. Bir kadın, sünnet, düğün gibi özel günlerde fark edilmek ve saygın bir imaj çizmek istiyorsa ankaradan yapılmış bir elbise giymek zorunda. Çünkü bir kadının ankarayı tercih etmesi olgunluk işareti olarak algılanıyor." şeklinde konuştu.

Nijerya'da "ankara", Tanzanya'da "kanga", Etiyopya'da "yebahal libs"

Ankara kumaşı Afrika'nın doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine birçok ülkede farklı isimlerle anılıyor.

Nijerya'da ankara ismi verilen rengarenk desenli kumaşlar, Tanzanya'da "kitenge" ya da "kanga", Etiyopya'da "yebahal libs", Mozambik'te "capulana" ve Güney Sudan'da "catangi" isimleriyle biliniyor.

Ankara ismi ise Nijerya'daki Yoruba dilinde kumaş anlamına geliyor.

Kaynak: AA