  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Nijeryalı sığınmacılar kamplarda yaşam mücadelesi veriyor

Nijeryalı sığınmacılar kamplarda yaşam mücadelesi veriyor

Nijerya'daki çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden yüz binlerce kişi, 13 eyaletteki 207 sığınma kampında hayat mücadelesi veriyor.

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Nijeryalı sığınmacılar kamplarda yaşam mücadelesi veriyor

Yüz binlerce Nijeryalı, ülkedeki çatışmalardan ve Boko Haram saldırılarından kaçarak Kamo'da kurulan kampa sığındı.

Kampın görevlilerinden Malam Cibril, 2015 istatistiklerine göre, Nijerya'daki 13 eyalette 207 mülteci kampının bulunduğunu söyleyerek 2009-2015 yılları arasında 2,1 milyon kişinin sığınma kamplarına yerleştiğini kaydetti.

Cibril, en kalabalık kampların Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde bulunduğunu dile getirdi. Malam Cibril, Borno eyaletindeki kampta 1,5 milyon, Adamawa'da 136 bin, Yobe'de 131 bin, Abuja, Bauchi, Benue, Gombe, Kaduna, Kano, Nasarawa, Plateau, Taraba ve Zamfara eyaletlerindeki kamplarda da yüz binlerce sığınmacının yaşadığını belirtti.

Hükümetin ve sivil toplum kuruluşlarının mülteci kampında kalanlara gıda, giyecek, barınak, sağlık ve eğitim imkanları için yardımcı olduğunu anlatan Cibril, "Kamplardaki çok sayıda çocuk zor şartlar altında hayat mücadelesi veriyor." dedi.

"Boko Haram örgütü tam anlamıyla bir çete"

Bornolu mülteci Zeynep Yusuf, Boko Haram saldırılarından kaçarak mülteci kampına sığındığını dile getirerek "Boko Haram örgütü tam anlamıyla bir çete. Onlar bizim kasabamıza geldiğinde benim kocam da dahil çok sayıda kişiyi öldürdüler. Ben o zaman 3 aylık hamileydim, maalesef bebeğimi kaybettim." ifadesini kullandı.

Borno'dan kaçarak Kano'daki kampla gelen Zeynep, bir daha Borno'ya dönmek istemiyor:

"Kano'da mülteci kampına yerleştikten sonra kendime iş aramaya başladım. Allah'a şükür bir evde temizlik ve çocuklara bakım işi buldum. Kendi geçimimi sağlayabiliyorum ve bir daha Borno'ya dönmek istemiyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: terör örgütü, sığınma kampı, nijerya, Borno, Boko Haram
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