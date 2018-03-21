Nijeryalı kız öğrenciler, Boko Haram'dan kurtarıldı

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Yobe eyaletine bağlı Dapchi bölgesinde kaçırılan kız öğrencilerin çoğunun kurtarıldığı bildirildi. Kurtarılan kız çocuklarının sayısı konusunda ise net bilgi verilmedi.

Adının açıklanmasını istemeyen Yobe polis şefi, kız öğrencilerin çoğunluğunun kurtarıldığını doğruladı. Haberlerde yer alan bir diğer iddia ise 100 öğrencinin kurtarıldığı, 5 öğrencinin hayatını kaybettiği ve birini hala örgütün elinde olduğu yönünde.

Kaçırılan kızlardan birinin babası Mallam Musa, "Allah'a şükür ediyorum ki kızıma kavuştum. Birazdan sağlık kontrolü için hastaneye gideceğiz" dedi.

Nijerya'da 19 Şubat'ta Boko Haram tarafından Yobe eyaletine bağlı Dapchi bölgesindeki kız okuluna baskın düzenlenmiş, baskından sonra 110 öğrencinin kaybolduğu bildirilmişti.

17 bin kişinin ölümüne neden oldular

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri yapmaya başlayan Boko Haram, 17 bin kişinin ölümüne neden oldu.

Çok sayıda askerin kaçırılmasından da sorumlu tutulan ve geçen yıldan bu yana eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydıran örgüt, son günlerde saldırılarının sayısını artırdı.

Kaynak: AA - Reuters